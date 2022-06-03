Gerçek boyutta LEGO Lamborghini modelini inceledik! - Haberler

LEGO ve Lamborghini iş birliği ile ortaya çıkan, LEGO Technic yapım parçası kullanılarak gerçek boyutta sergilenen LEGO Lamborghini Sián FKP 37 modelini yerinde inceledik ve yapım sürecini sizlerle paylaştık!

LEGO Lamborghini Sián FKP 37 modeli inceleme!

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İstanbul Akasya AVM'de sergilenen, 2 tondan daha fazla ağırlığa sahip olan ve 400 binden fazla LEGO Technic parçası ile yapılan gerçek boyutta LEGO Lamborghini modeli sergilenmeye başladı.

LEGO Türkiye, Yunanistan ve İsrail Pazarlama Direktörü Tuna Canatar ile gerçekleştirdiğimiz röportajımızda, 12 Haziran'a kadar bu modeli görmek isteyenlerin süresi olduğunu vurgularken, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Dubai'den sonra beşinci olarak Türkiye'de sergilenmesindene gurur duyduklarını dile getirdi.

15 kişilik ekip tarafından geliştirilen model için yaklaşık 9 bin saatlik emek verildiğini belirten Canatar, 2.2 tonluk, 400 bin parçanın kullanıldığı ve 150'den farklı lego parçasının bulunduğu dev bir mühendislik ve tasarım harikası olduğunun altını çizdi.

Canatay, etkinliğin Türkiye'de bu çapta yaptıkları ilk büyük etkinlik olduğunun altını çizerek, "Önümüzdeki 7-8 ay içinde mutlaka devamı gelecek. Şu anda globaldeki ortaklarla konuşmalarımızı yapıyoruz. ve devamı gelecek diyebilirim ama isim vermeyeyim Lamborghini'nin önüne geçmesin, çünkü o da çok iddialı" diye konuştu.

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