Gerçek Amerika'yı 'Karanlık yollar' isimli kitabında anlattı

Hollywood ünlülerinin evlerinden, dünyanın 3. en büyük havalimanı Los Angeles Havalimanı'nın terminal projelerine kadar son derece kapsamlı işlere imza atan başarılı iş insanı Selim Mergen, sektördeki ünlü rakiplerini geride bıraktı. Başarıya ulaşmanın kolay olmadığını belirten Mergen, Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde edindiği tecrübeleri, hayat mücadelesini, kendi hayatından uyarlanan 'Amerika'nın Karanlık Yolları' isimli hayat hikayesinden uyarlanan kitapta anlattı.

Mergen, eserde çektiği zorlukları, ödediği bedelleri ama karşılığında çalışarak, dersler alarak nasıl kendi geleceğini baştan yazdığından bahsetti.

HAYAT HİKAYESİ İLGİ ÇEKİYOR

Mergen'in hayat hikayesi sadece Türklerin değil, tüm dünyada Amerika'ya gelmek, hayat kurmak isteyen göçmenlerin de ilgisini çekecek nitelikte. Son dönemlerde yurtdışına göçün yoğunlaştığı dönemde, gençlere ve ülke dışında ayakta kalmayı planlayan ama bunu nasıl yapacağını bilemeyen kişilere, sistem ve kurallar hakkında son derece öğretici ve ibret verici bilgiler içermekte.

ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Mergen, ilerleyen zamanlarda kitabın, film uyarlaması için çalışmalara başlayacaklarını ekledi. Jennifer Lopez, Kerim Abdül Cabbar gibi çok sayıda ünlü yıldızın evlerini yapan, sektörde adından sıkça söz ettiren Mergen, bu projelerin sadece başlangıç olduğunu, daha hacimli, ses getiren önemli inşaat projelerine yöneldiğini belirtti.