GER-SAN Sanayi Sitesi'nde sünger fabrikasındaki yangınla ilgili iddianame düzenlendi

GER-SAN Sanayi Sitesi'nde bulunan sünger fabrikasındaki yangınla ilgili işletme sahibi Hüseyin Dönmez hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame 36. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Başkentte, muhasebe müdürü Müge Çetinkaya (56) ile 2 yabancı uyruklu çalışanın sünger fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak işletme sahibi Hüseyin Dönmez (58) hakkında 'bilinçli taksir' suçundan 22,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklu sanık Hüseyin Dönmez hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi. Dönmez, iddianamede yer alan ifadesinde, 2 kat zemin altında, 2 kat da zemin üstünde olmak üzere binanın 5 katlı olduğunu, iş güvenliği ile ilgili tüm talepleri karşıladığını ve 1 yıl önce yangına yönelik yapılan iş güvenliği kontrolünde tespit edilen eksikliklerin giderildiğini söyledi. Ayrıca Dönmez, birkaç kez yangın tatbikatı yapıldığını, iş yerinde yeterli tesisat bulunduğunu ve yangın yönlendirme tabelaları ve acil çıkış kapılarının bulunduğunu ifade etti. Dönmez, kayıplardan dolayı üzgün olduğunu, çalışanların sigortasının olup olmadığını ise tam olarak bilmediğini belirtti.

İddianamede yer alan itfaiye raporunda ise yangının, sünger kırpma makinesinin kablolarında meydana gelen şase sonucu çıkan kıvılcımların ortamda bulunan sünger tozlarını tutuşturması sonucu çıktığı belirtildi.

'Fabrika sahibi kusurlu'

Hazırlanan bilirkişi raporunda, elektrik panolarının kapak ve gövdesi arasında topraklama bağlantısının bulunmadığı, bazı elektrik kabloları ve prizlerde deformasyon bulunduğu ve kabloların üst ve altlarında sünger kırpıntılarının yığın halinde bulunduğu bilgisine yer verilirken, bu sebeplerle fabrika sahibi Dönmez'in 'asli kusurlu' olduğu belirtildi.

İddianamede Dönmez'in, yapısal ve organizasyon bakımından yangından korunma önlemlerini almadığı, bu bağlamda öngörülen neticeye karşı gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle 'bilinçli taksir' ile hareket ettiğine dikkat çekilerek, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme' suçundan cezalandırılması istendi. İddianame, Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Olayın geçmişi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan GER-SAN Sanayi Sitesi'ndeki Hüseyin Dönmez'e ait sünger fabrikasında, 19 Eylül'de yangın çıktı. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında muhasebe müdürü Müge Çetinkaya, yabancı uyruklu işçiler Sefiya Nazım Acam (22) ve Hazen Joned (33) hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olay sonrası gözaltına alınan fabrika sahibi Hüseyin Dönmez, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA