Geniş kitap e kitap arşivi ile Gölcüklüler'in büyük ilgisini çekiyor

Özellikle de öğrenciler, sisteme üye olarak istedikleri kitaba anında ulaşma imkânı buluyor.

Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphanesiyle; 7 den 70'e herkes, dilediği kitaba artık daha hızlı ve kolay erişebiliyor.

DİLEDİĞİNİZ KİTAP TEK TIK UZAĞINIZDA

İnternet üzerinden doldurulan tek bir form ile dileyen herkesin kullanımına açılan kütüphane, bilgiye dijital ortamda ulaşma kolaylığı sağlıyor. İsteyen herkes; hukuktan sağlık bilimlerine, ekonomiden dil ve edebiyata, mimarlıktan mühendisliğe 28 temel konu başlığı altında, 300 yayınevinin 18 bin e-kitabı okuyucuları ile buluşturuyor. Sisteme kayıt olan kullanıcılar, diledikleri e-kitabı bilgisayar, tablet ve cep telefonlarına indirerek okuyabiliyor.

12 AYDA 36 BİN 707 E-KİTAP OKUNDU

Gölcük Belediyesi Dijital Kütüphanesi; hizmete girdiği günden itibaren Gölcüklülerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Gölcük'te 5 bin 280 üyesi bulunan kütüphane, otomasyon sisteminde; 12 ayda, 36 bin 707 e-kitap ve 629 bin 380 sayfa okundu.

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