(GENİŞ HABER)-YARGITAY'DAN DÖNEN BÜYÜKADA DAVASINDA KARAR

BÜYÜKADA'da, 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin, aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç'ın da bulunduğu 4 sanığın yeniden yargılandığı davada, tüm sanıkların beraatine karar verildi.

Büyükada'da, 5 Temmuz 2017'de yaptıkları toplantının ardından haklarında dava açılan ve yerel mahkemenin verdiği kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanan, aralarında insan hakları örgütlerinin temsilcilerinin de bulunduğu davada karar çıktı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın beraatlerine karar verildi. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Taner Kılıç ve Günal Kurşun ile sanık avukatları katıldı.

SAVCI TANER KILIÇ'A CEZA İSTEDİ

Duruşma savcısının celse arasında esas hakkındaki mütalaasını açıkladığı belirtildi. Mütalaada, sanık Taner Kılıç yönünden 27 Ağustos 2014 tarihinden itibaren 23 kez Bylock IP'sinden sinyal aldığı belirtildi. Kılıç'ın Bylock kullanma iddiasına ilişkin dosya kapsamına herhangi bir değerlendirme ve tespit tutanağının intikal etmediği, alınan bilirkişi raporunda sanığın kullandığı hat üzerinden Bylock uygulamasının serverı olarak tahsis edilen IP adreslerine bağlantı yaptığının ancak söz konusu trafiğin mevcut verilerle Bylock kaynaklı olup olmadığının söylenemeyeceğinin belirtildiği mütalaada yer aldı. Sanık Taner Kılıç hakkında HTS ve CGNAT kayıtlarında Bylock IP'lerine erişim sağlandığına ilişkin tespitin bulunması, söz konusu uygulamanın örgütün gizli haberleşme uygulaması olarak kullanılması nedeniyle FETÖ terör örgütü üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mütalaada diğer sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran hakkında ise "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatleri talep edildi.

"GECİKMİŞ DE OLSA BERAAT VERİLSİN"

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA YAPTILAR

DAVANIN GEÇMİŞİ

4 SANIK CEZA ALMIŞTI

YARGITAY KARARI BOZDU

Ancak Yargıtay 3.Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını 4 sanık yönünden bozmuştu. Bozma kararında, sanık Taner Kılıç hakkında ilgili birimlerden ayrıntılı ByLock tespit ve değerlendirme raporu getirtilip örgütlü suçlar bilgi havuzunda sanık hakkında başkaca bir beyan yahut ifade bulunup bulunmadığının araştırılmasına, verilen hapis cezasında "eksik araştırma" ile hüküm kurulduğunu belirtti. Yargıtay, sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran'ın örgüte yardım ettiklerine dair dosyada her türlü şüpheden uzak kesin delil bulunmadığını vurguladı.