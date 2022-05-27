(GENİŞ HABER)- ERDOĞAN: 150 ARTI 100 BİNİ TÜRGEV VE ENSAR VAKFINA VERELİM - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs Darbesinin 62. Yıldönümü nedeniyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programına katıldı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bulunan Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde yapılan programa Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve davetliler katıldı.

"ŞANTAJLARA ASLA BOYUN EĞMEDİK"

BELGE GÖSTERDİ

"YALAN OLDUĞU BİLİNEN HABERLERLE YIPRATILMAYA ÇALIŞILDI."

"CHP GENEL MERKEZİ İFTİRANIN, YALANIN, KIŞKIRTMANIN MERKEZİ KONUMUNDADIR"

"HERKES BİLSİN Kİ TÜRKİYE DEMOKRATİK BİR HUKUK DEVLETİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "27 Mayıs'ın yıl dönümünde Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türkiye'nin en büyük siyasi partisinin genel başkanı olarak şu ikazı yapmak istiyorum. Buradan Batılı efendilerinin kulaklarına fısıldadığı suflelerle iktidar serabı gören kifayetsizlere sesleniyorum. Buradan meşru zeminde sivil siyaset yapmak yerine demokrasimize pusu kurmaya niyetlenen sırtlanlara sesleniyorum. Buradan siyaset mühendislikleriyle milletimizin iradesini yönlendirmeye çalışan dikta heveslilerine sesleniyorum. Herkes bilsin ki Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Türkiye egemenliğin bilakayduşart millete ait olduğu büyük bir devlettir. Türkiye ekonomisiyle, dış politikasıyla, vizyonuyla, ufkuyla, tarihiyle en önemlisi de 85 milyon insanıyla güçlü bir devlettir. Milletin çelikten iradesine kimse zincir vuramaz. Türk demokrasisinin altını kimse oyamaz. Bu milletin hakkını hukukunu hiç kimse çiğneyemez. Bu millete hizmet edenlerin kılına kimse dokunamaz. Ebedi ve ezeli hiçbir sinsi senaryo bozamaz, bozamayacaktır. Sandık dışında yol arayanlar daha şimdiden 2023 seçimlerine gölge düşürmeye çalışanlar akıllarını başlarına toplamalıdır. Bu ülkede bir daha asla Yassıadaların kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu ada Demokrasi ve Özgürlükler Adası'dır. Ülkemizin istikrarsızlık bataklığına sürüklenmesine göz yummayız. Sokak terörüyle baskıyla, tehditle milletimizin tercihlerine ipotek konulmasına asla rıza göstermez. Terör örgütlerine ülkeyi teslim edecek hiçbir pazarlığın hayata geçirilmesine seyirci kalmayız." diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel