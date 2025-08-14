General ve amirallerin atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

KARA, Hava ve Deniz Kuvvetlerine bağlı general ve amirallerin atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 35, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 31 general ve amiralin atamaları yapıldı.

Karara göre, Orgeneral Bahtiyar Ersay 1'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Zorlu Topaloğlu 2'nci Ordu Komutanlığına, Orgeneral Kemal Yeni 3'üncü Ordu Komutanlığına, Orgeneral Levent Ergün Genelkurmay İkinci Başkanlığına atanırken, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına ise Orgeneral Rafet Dalkıran getirildi.

