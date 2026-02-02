Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
