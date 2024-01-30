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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ile bir araya geldi

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Orgeneral Gürak'ın resmi davetiyle Ankara'ya gelen Orgeneral Vlad için Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri tören düzenlendi. Gürak ve Vlad, Genelkurmay karargahında görüşmeye geçti ve askeri ilişkilerle bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ile bir araya geldi.

Orgeneral Gürak'ın resmi davetiyle Ankara'ya gelen Orgeneral Vlad için Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri tören düzenlendi.

Törenin ardından Gürak ve Vlad, Genelkurmay karargahında görüşmeye geçti.

Görüşmede, askeri ilişkilerle bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Metin Gürak Orgeneral Romanya Diplomasi Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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