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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak Ordu ve Hudut Komutanlıklarını Denetledi

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte bazı ordu ve hudut komutanlıklarında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ayrıca Erzincan ve Iğdır Valiliklerini ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, bazı ordu ve hudut komutanlıklarında denetlemelerde bulundu, Erzincan ve Iğdır Valiliklerini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gürak'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile 3. Ordu Komutanlığında, 5. Hudut Tugay Komutanlığında ve İran hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.

Gürak ve Bayraktaroğlu'nun Erzincan ve Iğdır Valiliklerini de ziyaret ettiği aktarılan paylaşımda, denetleme ve ziyaretlerin görüntülerine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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