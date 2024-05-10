Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO'daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede NATO'daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.