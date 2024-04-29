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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osama Askar ile bir araya geldi

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osama Askar'ı Ankara'da askeri törenle karşıladı. İki ülke marşlarının çalınmasının ardından baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osama Askar ile bir araya geldi.

Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Osama Askar'ı Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri törenle karşıladı. İki ülke marşlarının çalınmasının ardından Askar, onur kıtasını selamladı.

Genelkurmay başkanları, törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Metin Gürak Korgeneral Orgeneral Ankara Mısır Diplomasi Politika Güncel Haberler

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