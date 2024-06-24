Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Mali Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Harouna Samake'yi Kabul Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ankara'da bulunan Mali Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Harouna Samake'yi kabul etti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Gürak'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak gelen Tuğgeneral Samake'yi makamında kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, kabulde Orgeneral Bayraktaroğlu'nun da yer aldığı aktarıldı.