Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Libya Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin EFES-2024 tatbikatı kapsamında Türkiye'ye gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2024 kapsamında Türkiye'ye gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile ikili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.