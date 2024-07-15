Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Libya'da resmi temaslarda bulundu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Libya'da resmi temaslarda bulundu. Gürak, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad tarafından askeri törenle karşılandı. İki komutan ve heyetler arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Gürak ayrıca Libya Büyükelçisi, Libya Başbakanı ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı tarafından kabul edildi. Ayrıca, Libya'daki askeri birimleri ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Libya'da resmi temaslarda bulundu.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Libya'ya giden Orgeneral Gürak, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad tarafından askeri törenle karşılandı.
Gürak, askeri törenin ardından iki komutan ve heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhuriyeti Libya Büyükelçisi Güven Begeç'i ziyaret eden, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe ile Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi tarafından kabul edilen Gürak, Libya Görev Grup Komutanlığı, Libya Türk Deniz Görev Grubu'nda görevli TCG Kemalreis Gemisi, Misurata Merkez Askeri Bölge Komutanlığı ile Misurata Türk Kıdemli Subaylığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.