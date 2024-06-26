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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak F-4 savaş uçağıyla uçuş yaptı

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte F-4 savaş uçağıyla uçuş gerçekleştirdi. Uçuş öncesi brifing alan Gürak, uçuş sonrası ise 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, F-4 savaş uçağıyla uçuş yaptı.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile 111'inci Filo Komutanlığında uçuşa yönelik brifing almış, F-4 uçağı ile uçuş gerçekleştirmiş ve 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur."

Paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'nun uçuşa hazırlık, uçuş ve uçuş sonrası anlarının bulunduğu görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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