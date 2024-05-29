Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Gojko Knezevic ile bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Gojko Knezevic ile bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( Tsk ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Gürak'ın, TSK'nın en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2024 kapsamında Türkiye'de bulunan Tümgeneral Knezevic ile ikili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.