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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile Birleşik Krallık'ta bir araya geldi. Görüşme, askeri törenle karşılanma ve ikili görüşmelerin gerçekleştirilmesiyle sonuçlandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin'ın resmi davetlisi olarak Birleşik Krallık'ta bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, askeri törenle karşılanmış ve törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşik Krallık Metin Gürak Orgeneral Politika Güncel Haberler

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