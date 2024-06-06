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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı

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Orgeneral Metin Gürak, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı. Toplantıda Balkan Genelkurmay Başkanları Konferansı Ortak Bildirisi imzalandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Gürak'ın, Arnavutluk'ta yarın da devam edecek Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları toplantısına katıldığı bildirildi.

Açılış oturumuna Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile Savunma Bakanı Niko Peleshi'nin de katıldığı toplantıda Balkan Genelkurmay Başkanları Konferansı Ortak Bildirisi imzalandı.

Orgeneral Metin Gürak, daha sonra, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Vasko Gjurchinovski ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios Choupis ile görüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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