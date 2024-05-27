Üye Girişi
Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, BAE Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Seyf bin Eblan el-Mazrui ile görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Seyf bin Eblan el-Mazrui'yi Ankara'da resmi törenle karşıladı. İki ülke genelkurmay başkanları, basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Seyf bin Eblan el-Mazrui bir araya geldi.

Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Korgeneral el-Mazrui'yi Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşıladı.

İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Genelkurmay Başkanı el-Mazrui onur kıtasını selamladı.

Genelkurmay başkanları, törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Metin Gürak Korgeneral Orgeneral Ankara Diplomasi Politika Güncel Haberler

İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi

İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi

 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum

10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum

 Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı

Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı

 Adana'da yakalanan suç örgütü lideri İsmail Abdo, 20 bin lira kefalet ödeyip serbest kaldı

Adana'da yakalanan suç örgütü lideri İsmail Abdo, 20 bin lira kefalet ödeyip serbest kaldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title