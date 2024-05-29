Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Arben Kingji ile bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Arben Kingji ile bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( Tsk ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Gürak'ın, TSK'nın en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2024 kapsamında Türkiye'de bulunan Tümgeneral Kingji ile ikili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.