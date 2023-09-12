Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Cavoli ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Gürak'ın Orgeneral Cavoli ile telefon görüşmesinde, NATO'daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.