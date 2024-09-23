Libya Savunma Bakanı Vekili Albay Abdusselam Zubi, Türk Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ı Ziyaret Etti
Libya Savunma Bakanı Vekili Albay Abdusselam Zubi, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ı ziyaret etti. Ziyaretle ilgili fotoğraflar Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabında paylaşıldı.
Libya Savunma Bakanı Vekili Albay Abdusselam Zubi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ı ziyaret etti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.