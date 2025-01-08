Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak Kuveyt'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuveyt Başbakan Birinci Yardımcısı, Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı Sheikh Fahad Yousef Sauod Al-Sabah ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Gürak, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kuveyt'te, Genelkurmay Başkanı Vekili Tümgeneral Sheikh Sabah Jaber Al Ahmad Al-Sabah tarafından askeri törenle karşılandı.

Törenin ardından Ahmad Al-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Orgeneral Gürak, daha sonra, Kuveyt Başbakan Birinci Yardımcısı, Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı Sheikh Fahad Yousef Sauod Al-Sabah tarafından kabul edildi.