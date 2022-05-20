Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Toplantısına katıldı - Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Toplantısına katıldı
AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Askeri Komite Toplantısına katıldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Askeri Komite Toplantısına katıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18-20 Mayıs tarihleri arasında üye ülkelerin katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Askeri Komite Toplantısına katılan Orgeneral Güler, toplantı kapsamında, İtalya ve Japonya genelkurmay başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
AA / Ali Kemal Akan - Güncel