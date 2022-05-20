Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Toplantısına katıldı - Haberler

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Toplantısına katıldı

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, NATO Askeri Komite Toplantısına katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Askeri Komite Toplantısına katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO Askeri Komite Toplantısına katıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18-20 Mayıs tarihleri arasında üye ülkelerin katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Askeri Komite Toplantısına katılan Orgeneral Güler, toplantı kapsamında, İtalya ve Japonya genelkurmay başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Genel Kurmay, Yaşar Güler, Brüksel, Milli, Güncel, Haberler

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