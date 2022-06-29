Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı Korgeneral Al-Nabet ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı Korgeneral Al-Nabet ile görüştü

AA - Mehmet Tosun - Güncel
 - Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı Korgeneral Al-Nabet ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet ile görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, resmi ziyaret kapsamında Katar'da bulunan Güler, Al-Nabet ile bir araya geldi.

AA / Mehmet Tosun - Güncel

Yaşar Güler Pilot Katar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title