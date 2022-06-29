Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı Korgeneral Al-Nabet ile görüştü
AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet ile görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet ile görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, resmi ziyaret kapsamında Katar'da bulunan Güler, Al-Nabet ile bir araya geldi.
AA / Mehmet Tosun - Güncel