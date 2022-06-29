Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Katarlı mevkidaşı Korgeneral Al-Nabet ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet ile görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Hava Pilot Korgeneral Salem Bin Hamad Al-Aqeel Al-Nabet ile görüştü. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, resmi ziyaret kapsamında Katar'da bulunan Güler, Al-Nabet ile bir araya geldi. AA / Mehmet Tosun - Güncel Yaşar Güler Pilot Katar Güncel Haberler

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