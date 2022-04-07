Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, İtalyan mevkidaşı Dragone ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İtalya Genelkurmay Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Güler ile Oramiral Dragone görüşmesinde, güncel ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.