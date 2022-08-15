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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, emekliye ayrılacak kuvvet komutanlarını kabul etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, emekliye ayrılacak kuvvet komutanlarını kabul etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü veda ziyareti kapsamında kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü veda ziyareti kapsamında kabul etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamaya göre, Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren emekliye sevk edilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'e veda ziyaretinde bulundu.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Yaşar Güler TSK Güncel Haberler

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