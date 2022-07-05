Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, BAE Genelkurmay Başkanıyla görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, BAE Genelkurmay Başkanıyla görüştü

AA - Harun Kutbe - Güncel
 - Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, BAE Genelkurmay Başkanıyla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral Hamad Muhammed Thani Al Rumaithi ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Genelkurmay Başkanı Korgeneral Hamad Muhammed Thani Al Rumaithi ile bir araya geldi.

Orgeneral Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Korgeneral Al Rumaithi ve beraberindeki heyet için Genelkurmay Başkanlığında askeri tören düzenlendi.

Törenin ardından Orgeneral Güler ve Korgeneral Al Rumaithi, Genelkurmay karargahındaki görüşmelere geçti.

Görüşmede, askeri alandaki ikili ilişkilerin ele alınacağı belirtildi.

AA / Harun Kutbe - Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri Yaşar Güler Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title