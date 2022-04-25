Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Arnavut mevkidaşıyla görüştü
AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bajram Begaj ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bajram Begaj ile bir araya geldi.
Orgeneral Güler, Arnavut mevkidaşını, Genelkurmay Başkanlığında askeri törenle karşıladı.
Törenin ardından Orgeneral Güler ve Tümgeneral Begaj, Genelkurmay Karargahı'ndaki görüşmelere geçti.
Görüşmede, askeri alandaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.
AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel