Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile telefonda görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile görüştü. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Güler ve Milley'in bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Güler ve Milley'in güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi. Güncel AA / Barış Gündoğan Tam Gemi Şok Denemeleri Yaşar Güler Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile telefonda görüştü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.