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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile telefonda görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşı Milley ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Güler ve Milley'in bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Güler ve Milley'in güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

AA / Barış Gündoğan - Güncel

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