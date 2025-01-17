Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO Toplantısında Avrupalı Meslektaşlarıyla Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Belçika'da, Arnavutluk, Almanya, İtalya ve Fransa genelkurmay başkanlarıyla görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"NATO Askeri Komite Toplantısı'na katılmak için Brüksel/Belçika'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Korgeneral Arben Kingji, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ve Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir."