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Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO Toplantısında Avrupalı Meslektaşlarıyla Görüştü

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO Toplantısında Avrupalı Meslektaşlarıyla Görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Belçika'da düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı'na katılarak, Arnavutluk, Almanya, İtalya ve Fransa'nın genelkurmay başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Belçika'da, Arnavutluk, Almanya, İtalya ve Fransa genelkurmay başkanlarıyla görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"NATO Askeri Komite Toplantısı'na katılmak için Brüksel/Belçika'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Korgeneral Arben Kingji, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ve Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiştir."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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