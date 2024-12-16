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Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kuveytli Meslektaşı ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kuveytli Meslektaşı ile Görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuveyt Devleti Genelkurmay Başkanı Vekili Tümgeneral Ahmad Al Sabah ile Ankara'da bir araya geldi. İki lider, askeri törenin ardından basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuveyt Devleti Genelkurmay Başkanı Vekili Tümgeneral Ahmad Al Sabah ile bir araya geldi.

Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Tümgeneral Sabah'ı Genelkurmay Başkanlığında askeri törenle karşıladı.

İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından Tümgeneral Sabah, Onur Kıtası'nı selamladı.

Orgeneral Gürak ve Tümgeneral Sabah, törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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