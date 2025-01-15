Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Belçika'da Mevkidaşıyla Görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi ziyareti kapsamında Belçika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Frederik Vansina ile Brüksel'de bir araya geldi ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Belçika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Frederik Vansina ile Brüksel'de görüştü.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Gürak'ın, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Brüksel'de, Belçikalı mevkidaşı Vansina tarafından askeri törenle karşılandığı belirtildi.
Açıklamada, Gürak'ın, Vansina ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.