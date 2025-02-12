Genelkurmay Başkanı Gürak, MKE Genel Müdürü Keleş'i Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Makine ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) Genel Müdürü İlhami Keleş'i ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gürak'ın MKE Genel Müdürü Keleş'i ziyaret ettiği ve İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde incelemelerde bulunduğu belirtildi.