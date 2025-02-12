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Genelkurmay Başkanı Gürak, MKE Genel Müdürü Keleş'i Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Gürak, MKE Genel Müdürü Keleş'i Ziyaret Etti
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Orgeneral Metin Gürak, Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürü İlhami Keleş'i ziyaret ederek İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Makine ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) Genel Müdürü İlhami Keleş'i ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gürak'ın MKE Genel Müdürü Keleş'i ziyaret ettiği ve İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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