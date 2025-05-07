Genelkurmay Başkanı Gürak, Macar Savunma Yetkililerini Kabul Etti

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ankara'da bulunan Macaristan Savunma Kuvvetleri Müşterek Harekat Komutanı Tümgeneral László István ANTAL ve Müşterek Harekat Komutanı Yardımcısı ile Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tamas Balı'yı kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Macaristan Savunma Kuvvetleri Müşterek Harekat Komutanı Tümgeneral László István ANTAL ve Müşterek Harekat Komutanı Yardımcısı ile Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tamas Balı'yı kabul etti. Görüşmeye, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da katıldı.