Genelkurmay Başkanı Gürak, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'la görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüştü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hasanov, Gürak'ı yeni görevi dolayısıyla kutladı.

Hasanov ayrıca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen asker için taziyelerini iletti.

Azerbaycan ordusunun Türk ordusu modeline uyarlanması yönünde yapılan başarılı çalışmalardan bahseden Hasanov, verilen desteklerden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Hasanov, Şuşa Beyannamesi ile iki ülke ilişkilerinin müttefiklik düzeyine yükseltildiğini, bu kapsamda askeri alanda da işbirliğinin geliştiğini ifade etti.

Gürak da Azerbaycan ile Türkiye arasındaki askeri işbirliğinin sürekli yükselen bir çizgide geliştiğini vurguladı.

Askeri işbirliğinin iki ülkenin birliğini daha da güçlendireceğini ve yeni fırsatların önünü açtığını dile getiren Gürak, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin gelecekte daha da güçleneceğine emin olduğunu kaydetti.

Gürak, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev'le de görüştü.

Görüşmede, ortak tatbikatlar ve askeri işbirliğinin daha da genişletilmesi yönünde yürütülen çalışmalar müzakere edildi.

Gürak, Bakü temasları kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti.