Genelkurmay Başkanı Gürak, Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı Mirzeyev'i Kabul Etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ankara'da resmi davetli olarak bulunan Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev'i kabul etti. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev'i kabul etti.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hikmet Mirzeyev'i kabul etmiştir. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer almıştır."