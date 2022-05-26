Genelkurmay Başkanı Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Radakin ile telefonda görüştü - Haberler

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Genelkurmay Başkanı Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Radakin ile telefonda görüştü

AA - İsa Toprak - Güncel
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Genelkurmay Başkanı Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Radakin ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede güncel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

AA / İsa Toprak - Güncel

Birleşik Krallık, Genel Kurmay, Yaşar Güler, Güncel, Haberler

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