Genelkurmay Başkanı Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Radakin ile telefonda görüştü - Haberler

Genelkurmay Başkanı Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Radakin ile telefonda görüştü
AA - İsa Toprak - Güncel
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede güncel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
AA / İsa Toprak - Güncel