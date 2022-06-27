Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü. Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. AA / Merve Yıldızalp - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Yaşar Güler Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.