Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüştü
AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
AA / Merve Yıldızalp - Güncel