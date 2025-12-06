Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi davetli olarak gittiği Suriye'nin başkenti Şam'da, dün, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildi.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.