Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Orgeneral Al-Ruwaili ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile üst düzey askeri diyalog toplantısında bir araya geldi. Toplantı sonrası iki ülke arasında sonuç raporu imzalandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile Riyad'da bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu dün Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a gitti.

Bayraktaroğlu, Riyad'da, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili tarafından askeri törenle karşılandı.

Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. İki ülke arasında Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı sonuç raporu imzalandı.

Paylaşımda, törene ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
