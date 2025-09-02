Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'ndan KKTC Ziyareti

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'ndan KKTC Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, görevine geldiği günden sonra ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdi ve burada KKTC Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, görevine geldiği günden sonra gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yaptı.

Orgeneral Bayraktaroğlu, ziyarette Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ile birlikte hazır bulundu.

Ziyaret kapsamında Bayraktaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edildi. Bayraktaroğlu ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi de ziyaret etti.

Ziyarette Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü de yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Uçan arabanın deneme seferleri başladı! İşte satışa çıkacağı fiyat

Uçan araba yola çıkıyor! Satış fiyatı da belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye verdiği yanıt olay

Takımdan yollanan Carlos'un Fenerbahçe'ye verdiği yanıt olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.