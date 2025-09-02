Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'ndan KKTC Ziyareti

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, görevine geldiği günden sonra gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yaptı.

Orgeneral Bayraktaroğlu, ziyarette Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ile birlikte hazır bulundu.

Ziyaret kapsamında Bayraktaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edildi. Bayraktaroğlu ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi de ziyaret etti.

