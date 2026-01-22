Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Brüksel'de bazı ziyaretlerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk'ü ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısına katılmak üzere gittiği Brüksel/Belçika'da, NATO Daimi Temsilcimiz Sayın Basat Öztürk'ü ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ziyaretlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.