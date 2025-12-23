Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Libyalı mevkidaşı Orgeneral Al-Haddad ile görüştü
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile Türkiye'de resmi bir törenle buluştular. İki lider, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Orgeneral Al-Haddad, Onur Kıtası'nı selamladı.
Orgeneral Bayraktaroğlu ve Orgeneral Al-Haddad, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
