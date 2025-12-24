Haberler

TSK komuta kademesi, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düştüğü bölgede incelemede bulundu

Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düştüğü bölgede incelemelerde bulundu. Bayraktaroğlu, mobil koordinasyon merkezini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile beraberindeki Kuvvet Komutanları, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel ve beraberlerindeki askeri heyeti taşıyan uçağın düştüğü bölgede incelemelerde bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu, bölgede faaliyetlerini yürüten mobil koordinasyon merkezini ziyaret ederek, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AFAD yetkililerinden bilgi aldı."

Paylaşımda, incelemelere ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
