Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanlarını Ziyaret Etti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlarını ziyaret etti. Ziyaret hakkında Türk Askeri'nin sosyal medya hesabından bilgi verildi.
(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i ziyaret etti.
Türk Askerinin Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i ziyaret etmiştir" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel