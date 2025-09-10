Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Kuvvet Komutanlarını Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarını ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Orgeneral Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na ziyarette bulundu.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
