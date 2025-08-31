Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Diploma ve Sancak Devir Teslim Törenine Katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) yapılan diploma ve sancak devir teslim törenlerine katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun, beraberindeki Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile birlikte MSÜ Hava Astsubay MYO'da icra edilen diploma ve sancak devir teslim törenlerine katıldığı bildirildi.