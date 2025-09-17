Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'dan Kuvvet Komutanlarına Ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarını kabul etti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile görüştü.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
